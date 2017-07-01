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Благоустройство территории и системы водоотведения Standartpark в магазине Full House

Применение тротуарной плитки для тропинок и дорог города, для кладки площадок вокруг кафе, разнообразных заведений и магазинов несомненно занимает ведущее место перед другими материалами при благоустройстве территории . Для этих целей в большинстве случаев необходимо внушительное количество материала. Можно применять тротуарную плитку также для благоустройства сада. Приведем некоторые сведения о тротуарной плитке:

- производится плитка достаточно быстро, никаких спецматериалов для ее производства не требуется. В связи с этим, у нее низкая стоимость при сравнении с другими материалами для дорожек или площадей. Эту плитку можно применять, если необходимо выкладывать значительную площадь, а бюджет ограничен;

- тротуарная плитка относится к одним из наиболее износостойких материалов. Тротуарная плитка характеризуется морозостойкостью, устойчивостью к выветриванию и разрушению. Кроме того, плитка отлично очищается от загрязнений, практически не вбирает в себя влагу;

- плитка для тротуаров легко укладывается, ее несложно демонтировать, если выполнять все по стадиям и технологии. Близко расположенные растения совершенно не повредятся – это тоже важно.

Сотрудники нашего магазина помогут Вам определиться, покажут Вам каталог плитки и рассчитает стоимость необходимого количества материалов.

Дренаж Вашего приусадебного участка с компанией «Стандартпарк»

Ваш любимый дачный участок расположен у подножия склона, в низине либо на глинистой почве, а может быть, окружен зданиями с глубоким фундаментом, и Вы удивляетесь, как у Ваших соседей могут быть такие нарядные клумбы и строгий газон, изысканные и всегда аккуратные дорожки?! Мы ответим на Ваш вопрос!

Ведь чистый и сухой участок, фундамент вашего дома не подвергается воздействию влаги, не разрушается и не гниет, нет луж и дискомфорта - это не мечта, а правильно организованная дренажная система участка.

Более того, на грамотно обустроенном дренажной системой дачном участке, смогут расти даже самые привередливые цветы, кусты и деревья. Ведь излишнее количество влаги в земле приводит к ее глубокому промерзанию, а при этом страдают корневые системы множества окультуренных растений и деревьев.

Сегодня дренажная система участка является не дополнительным, а обязательным условием благоустройства вашего приусадебного участка.

Наши специалисты сделают расчет и помогут определиться с правильным расположение Вашей системы водоотведения.

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