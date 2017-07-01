Кондиционеры от 11000 руб. Продажа, установка, сервисное обслуживание.
Мы готовы предложить вам:
- Большой выбор оборудования известных марок;
- Профессиональный подбор техники;
- Модели от бюджетного сегмента до элитного дивизиона;
- Спецпредложения на сайте ваш-сплит.рф
Представлены ТМ Midea,Kentatsu, Hyundai, С&H, Daikin, Mitsubishi, MDV, Timberk, Fujitsu. Имеются в продаже бюджетные ТМ производства заводов Midea и Gree.
Мы производим:
- Выполнение работ по установке сплит системы;
- Выполнение комплексного сервисного обслуживания.
Все товары – на сайте www.ваш-сплит.рф
Тел. для заказа: +7 (978) 819 73 48
Мы в контакте https://vk.com/vash_split
E-mail: [email protected]