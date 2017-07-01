Проектирование кухни на заказ - лучший вариант, если для Вас важна правильная и точная планировка кухни.
Индивидуальность кухни заключается и в том, что она будет выполнена с учетом всех имеющихся нюансов ваших стен и пола: наличие неровностей, различных труб, балок и ниш. А значит, гарантировано «впишется» в габариты вашей комнаты и в запланированный Вами бюджет.
Команда профессионалов компании «МебельКерчь» представляет Вашему вниманию новые работы:
Классическая деревянная кухня:
Фасады итальянской коллекции «Августа» изготовлены из массива ясеня с отделкой в технике "decape", дополненной золотой патиной
Столешница – искусственный камень DuPont Montelli «Sanremo»
Фурнитура – Blum (Австрия)
Техника - Smeg (Италия).
Современная кухня в г. Симферополь:
Фасад – окрашенный МДФ, финишная отделка поверхности – глянцевый акриловый лак
Столешница – искусственный камень DuPont Montelli «Bellagio»
Фурнитура – Blum (Австрия)
Техника - Smeg, Gorenjie.
Классическая кухня из МДФ:
Фасад – окрашенный МДФ с патинированием, финишная отделка поверхности – матовый акриловый лак
Столешница – искусственный камень DuPont Montelli «Palermo»
Фурнитура – Blum (Австрия)
Адмиралтейский проезд 6, магазин «Мебель на Адмиралтейском»
Время работы: Понедельник-суббота 09:00 – 17:00.
Тел.: +7 978 223 23 33; +7 978 224 24 44
Email: [email protected]