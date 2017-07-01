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Проектирование кухни на заказ - лучший вариант, если для Вас важна правильная и точная планировка кухни.



Индивидуальность кухни заключается и в том, что она будет выполнена с учетом всех имеющихся нюансов ваших стен и пола: наличие неровностей, различных труб, балок и ниш. А значит, гарантировано «впишется» в габариты вашей комнаты и в запланированный Вами бюджет.

Команда профессионалов компании «МебельКерчь» представляет Вашему вниманию новые работы:

Классическая деревянная кухня:

Фасады итальянской коллекции «Августа» изготовлены из массива ясеня с отделкой в технике "decape", дополненной золотой патиной

Столешница – искусственный камень DuPont Montelli «Sanremo»

Фурнитура – Blum (Австрия)

Техника - Smeg (Италия).

Современная кухня в г. Симферополь:

Фасад – окрашенный МДФ, финишная отделка поверхности – глянцевый акриловый лак

Столешница – искусственный камень DuPont Montelli «Bellagio»

Фурнитура – Blum (Австрия)

Техника - Smeg, Gorenjie.

Классическая кухня из МДФ:

Фасад – окрашенный МДФ с патинированием, финишная отделка поверхности – матовый акриловый лак

Столешница – искусственный камень DuPont Montelli «Palermo»

Фурнитура – Blum (Австрия)

WWW.MEBELKERCH.RU

Адмиралтейский проезд 6, магазин «Мебель на Адмиралтейском»

Время работы: Понедельник-суббота 09:00 – 17:00.

Тел.: +7 978 223 23 33; +7 978 224 24 44

Email: [email protected]