Организация выполнит подъем судов доковым весом до 200 тонн на слипе, выполняем весь спектр судоремонтных работ.
А также очистка окраска любых металлоконструкций, бластинг любых сооружений, сварочные работы.
Технический директор +79780825472
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Организация выполнит подъем судов доковым весом до 200 тонн на слипе, выполняем весь спектр судоремонтных работ.
А также очистка окраска любых металлоконструкций, бластинг любых сооружений, сварочные работы.
Технический директор +79780825472