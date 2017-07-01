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‑ это эксклюзивные декоративные штукатурки, фактурные и лессирующие материалы. Они позволяют добиться непревзойденного художественного эффекта и воплотить в реальность интерьер любой эпохи или культуры: воссоздать мраморные залы дворцов Римской Империи, античную колоннаду или фрески эпохи Возрождения, приблизить долгожданное лето и создать атмосферу отдыха у моря при помощи эффекта песочных вихрей и теплого природного камня травертина.

Декоративные штукатурки и краски Decorazza преображают не только пространство, но и время. Роскошная палитра цветов и многообразие текстур вдохновит на создание эксклюзивных дизайнов в любом стиле, будь то уютный и теплый прованс, либо изысканная величавая классика.

Традиции оформления помещений, дошедшие до нас из глубины веков, изучены итальянскими мастерами и преобразованы в универсальные и доступные технологии. Именно эти технологии и тщательно отобранные европейские компоненты позволили создать материалы Decorazza, которые обладают исключительными эксплуатационными качествами, среди их основных достоинств стоит отметить легкость в создании декоративных эффектов, экологичность, гипоаллергенность, водостойкость, воздухопроницаемость, стойкость к истиранию.

Декоративное покрытие, нанесенное умелой рукой мастера, дает удивительные результаты, оно превращает стену в настоящее произведение искусства.

- Мраморная и минеральная штукатурка Bayramix

Продукция марки Bayramix - это широкий ассортимент современных износостойких декоративно-отделочных материалов, применяемых преимущественно для наружной отделки фасадов административных зданий и частных сооружений, а также для отделки интерьеров помещений с высокой проходимостью, таких, как холлы, коридоры, кухни, балконы и веранды.

Основной ассортимент продукции марки Bayramix – это декоративно-отделочные штукатурки с мозаичным эффектом. Сочетание современных технологий и классических традиций этого материала позволяет придать интерьеру легкий шарм классики и изысканную элегантность сегодняшнего дня.

Уникальный мозаичный эффект создается при помощи смеси гранул. Цветные гранулы представляют собой мраморную крошку или гранулы, созданные из других материалов таких, как стеклянные шарики чипсы, флоки. Материалы могут быть и многоцветными , и однотонными.

Яркими представителями этой группы продукции Bayramix являются 8 продуктов на основе мраморной крошки, различающиеся по своим декоративным эффектам:

серия натуральных цветов мраморной штукатурки SAFTAS

покрытие I Stone с цветом и структурой природного камня, который наносится краскопультом

серия мраморной штукатурки MINERAL с широкой гаммой цветов

серия мраморной штукатурки MACRO и MICRO с разным размером фракций

серия эстетичных штукатурок Mineral GOLD с перламутром, Mineral LUXURY с блестками

зернистая камешковая штукатурка PALTA: белая под покраску, с возможностью колеровки в 93 цвета

-Натяжные потолки, Фрески, фотопечать, картины, панно (Renaissance Fresco) и многое другое…

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