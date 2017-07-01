Женский клуб «Вдохновение» ищет свою волшебную лампу Алладина, свою изюминку, своё сокровище!
Одним из важнейших направлений деятельности клуба являются восточные танцы. И мы с радостью сообщаем, что примем в наш коллектив преподавателя!
Мы по достоинству оценим:
1. Профессионала своего дела, со всей ответственностью выполняющего свою работу
2. Коммуникабельную личность, способную найти общий язык как со взрослыми, так и с детьми
3. Позитивного и открытого человека!
Со своей стороны мы предлагаем:
1. Работу в дружном коллективе
2. Конкурентно-способную заработную плату
3. Официальное трудоустройство
4. Перспективы роста и развития
На базе клуба «Вдохновение» функционируют сразу несколько танцевальных коллективов. Мы участвуем в танцевальных мероприятиях, отчетных концертах. Поэтому важной составляющей является постановка танцев, разработка номеров и подготовка детских и взрослых коллективов к выступлениям.
Мы находимся по адресу: ул.Ворошилова, 19 (район Сильпо)
Вся информация о вакансии и запись на собеседование по тел.: + 7 978 79 24 555