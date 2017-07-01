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Помощь с оформлением украинских документов!

Консультируем по следующим вопросам:

- вклейка фото в паспорт в 25 и 45 лет;

- обмен и восстановление украинских водительских прав;

- РЕГИСТРАЦИЯ В КИЕВЕ;

- справка о несудимости;

- получение ID-карты (в том числе замена украинского паспорта в связи с порчей);

- получение биометрического загранпаспорта;

- получение детского загранпаспорта;

- восстановление утерянного инн;

- справка об отсутствии брака.

- продление паспорта моряка;

- изготовление украинского паспорта моряка;

- оформление ШЕНГЕН виз в украинский загранпаспорт (2 явки на сдачу отпечатков пальцев и на забор паспорта с готовой визой)

- оформление виз Европы и Азии (БЕЗ ЛИЧНОГО ПРИСУТСТВИЯ)

Тел.: + 38(099) 337 1473 (вайбер) Дмитрий