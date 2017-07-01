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Травмы, переломы, растяжения и ушибы, врожденные и приобретённые заболевания и деформации мышц, костей и суставов, связок и сухожилий – всё это входит в компетенцию врача травматолога-ортопеда.

В медицинском центре «Салюс» ведёт приём опытный, квалифицированный врач травматолог-ортопед.

Травматолог-ортопед — врач, занимающийся диагностикой и лечением заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата.

КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ НА ПРИЁМ К ТРАВМАТОЛОГУ-ОРТОПЕДУ

Необходимо безотлагательно обращаться на приём к травматологу-ортопеду при различных травмах:

переломы костей (таза, бедра, голени, лодыжек, стопы, ключицы, плеча, предплечья, кисти)

вывихи любой локализации (вывих плеча, ключицы, надколенника)

травмы суставов и повреждения мягко-тканных структур (привычный вывих плеча, разрыв связок и сухожилий, повреждение менисков и т.д.)

ЧТО ЛЕЧИТ ВРАЧ ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД

Травматолог-ортопед занимается такими острыми и хроническими заболеваниями и патологиями опорно-двигательного аппарата, как:

заболевания суставов (артриты и артрозы), заболевания сухожилий, деформации костно-суставного аппарата позвоночника и нижних конечностей, воспалительные заболевания мягко-тканных структур, доброкачественные опухоли и опухолеподобные заболевания, асептические некрозы, последствия и осложнения травм (замедленное срастание переломов, деформации конечностей, ложные суставы, контрактуры).

УСЛУГИ ВРАЧА ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА

Во время приёма врач узнает про ваши жалобы и симптомы, проведет тщательный осмотр, назначит необходимые обследования для уточнения диагноза. Высококвалифицированный специалист предупредит, распознает и поможет вылечить различные заболевания опорно-двигательного аппарата.

ДИАГНОСТИКА В ТРАВМАТОЛОГИИ-ОРТОПЕДИИ

В диагностике заболеваний опорно-двигательного аппарата используются следующие виды обследований:

Цифровая рентгенография на рентгенографической системе нового поколения, состоящей из автоматизированного рентген-аппарата Smart Ray APA 110/160-02 и АРМ комплекса Carestream Vita LE, позволяет различать минимальные поражения костно-мышечной системы. Высокая информативность при травмах, заболеваниях, патологиях костей и суставов делает цифровую рентгенографию основным методом диагностики для ортопеда-травматолога.

Ультразвуковое исследование суставов на современных УЗИ-аппаратах экспертного класса MINDRAY DC-8 и SonoScape S8Exp, оснащённых датчиками высокого разрешения, помогает оценить морфологическую картину и функциональное состояние суставов с высочайшей точностью.

Дополнительную информацию дают лабораторные методы диагностики: клинический и биохимический анализы крови, проводимые в нашей сертифицированной лаборатории, оснащенной современными компьютерными анализаторами и другие исследования.

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

При лечении травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата в медицинском центре «Салюс» применяется медикаментозная терапия, физиотерапевтические методы, массажи, артроскопия и другие способы лечения. При манипуляциях и процедурах используются современные методы и материалы, новейшая аппаратура. К примеру, вместо широко распространённых гипсовых повязок, для изготовления классических иммобилизирующих травматологических и ортопедических повязок мы давно используем синтетические полимерные бинты.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ ТРАВМАТОЛОГУ-ОРТОПЕДУ

При заболеваниях опорно-двигательного аппарата часто присутствует выраженный болевой синдром, серьёзно ухудшающий качество жизни человека. Определить причину болей и предотвратить развитие болезни поможет своевременная запись на прием к травматологу-ортопеду в медицинский центр «Салюс».

Получить консультацию и записаться на приём вы можете:

по телефону: +7 978 853 50 33; +7 978 215 69 33

стоматология: +7 978 109 28 18

по адресу: г. Керчь, ул. Самойленко, 5

часы работы: пн.-сб. 8:00 – 18:00

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