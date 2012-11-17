В Керчи вандалы разгромили здание бывшего Херсонского университета. На сегодняшний день, 17 июля, все окна неизвестные разбили, некоторые оконные рамы, и вовсе, сняли. Демонтировали только пластиковые стеклопакеты, - передает Керчь.ФМ.

Внутри здания разрисовали стены, разорвали книги и тетради, которые остались. Также изувечили мебель, которую не вывезли.

На улице перед входом в здание разобрали часть плитки. Однако оставили нетронутым стол и скамейки на улице.

Вся территория университета заросла травой