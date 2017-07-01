Опыт и профессиональные знания сотрудников нашего автосервиса позволяют выполнить следующие виды сервисных работ:
· Ремонт ходовой части
· Ремонт дизельных и бензиновых двигателей (от замены масла - до капитального ремонта)
· Ремонт КПП, АКПП
· Плановое ТО.
· Чистка форсунок и топливных магистралей
· Компьютерная диагностика
· Сварка полуавтомат
· Автоэлектрик
· Стол заказа автозапчастей
Автосервис RemZona имеет диагностическое оборудование для проведения компьютерной диагностики автомобилей что позволяет провести диагностику и ремонт автомобилей таких марок, как: Audi, BMW, Citroen, Mercedes, Peugeot, Renault, Ford, Skoda, Volkswagen и т.д.
Вы можете присутствовать при ремонте Вашего автомобиля или подождать в клиентской зоне. Для Вашего удобства бесплатный WI-FI. Так же (в случае необходимости) Вы сможете зарядить ваш телефон или планшет.
В том случае если Ваш автомобиль находится не на ходу, мы обеспечим эвакуатор, который доставит, его к нам. Наши специалисты смогут решить задачу любой сложности и вернуть к рабочему состоянию механизмы, вышедшие из строя.
Помощь близко, обращайтесь, Мы поможем Вам!
Телефон: +7 918 341 71 41