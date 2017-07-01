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Опыт и профессиональные знания сотрудников нашего автосервиса позволяют выполнить следующие виды сервисных работ:

· Ремонт ходовой части

· Ремонт дизельных и бензиновых двигателей (от замены масла - до капитального ремонта)

· Ремонт КПП, АКПП

· Плановое ТО.

· Чистка форсунок и топливных магистралей

· Компьютерная диагностика

· Сварка полуавтомат

· Автоэлектрик

· Стол заказа автозапчастей

Автосервис RemZona имеет диагностическое оборудование для проведения компьютерной диагностики автомобилей что позволяет провести диагностику и ремонт автомобилей таких марок, как: Audi, BMW, Citroen, Mercedes, Peugeot, Renault, Ford, Skoda, Volkswagen и т.д.

Вы можете присутствовать при ремонте Вашего автомобиля или подождать в клиентской зоне. Для Вашего удобства бесплатный WI-FI. Так же (в случае необходимости) Вы сможете зарядить ваш телефон или планшет.

В том случае если Ваш автомобиль находится не на ходу, мы обеспечим эвакуатор, который доставит, его к нам. Наши специалисты смогут решить задачу любой сложности и вернуть к рабочему состоянию механизмы, вышедшие из строя.

Помощь близко, обращайтесь, Мы поможем Вам!

Телефон: +7 918 341 71 41