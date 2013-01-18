Сегодня в районе 12 часов неизвестные при проведении земляных работ повредили кабельную линию 6 кВ, которая ведет на пансионат Рудный в Героевском. Из--за этого отключилась южная часть Героевки – 7 подстанций, 10 пансионатов, 300 абонентов населения. Об этом редакции Керчь.ФМ сообщил начальник керченского РЭС Александр Забелин.

В настоящее время КРЭС своих потребителей к электричеству подключил, за исключением пансионата «Рудный». Там вопрос с подключением будете решен после ремонта вышеуказанной кабельной линии, находящейся на балансе пансионата.

Также главный энергетик Керчи напомнил, что в случае необходимости проведения земляных работ необходимо получать соответствующий ордер в УЖКХ Керчи.