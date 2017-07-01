Комплексная компьютерная диагностика двигателя и бортовых систем автомобилей отечественного и зарубежного производства. Ремонт, обучение электронных систем автомобиля, иммобилайзеров, устранение любых неисправностей независимо от сложности, улучшение рабочих параметров, привязка ключей, коррекция пробега, сброс сервисных интервалов, очистка инжектора, прожиг сажевого фильтра.
У нас используется только современное оборудование отвечающее стандартам обслуживания автомобилей.
Предпродажная проверка и полная диагностика автомобиля при купле-продаже.
Доступная цена, качество, гарантия. Консультация по вопросам эксплуатации и обслуживания Вашего автомобиля.
Возможны оплата по безналичному расчету, заключение договоров по обслуживанию автомобилей с предприятиями.
Обращаться по телефону:
+7(978) 04 05 888
Качественное техобслуживание - залог надежной работы и экономичности мотора Вашего автомобиля!
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Мойка автомобилей по доступной цене. Запись по телефону + 7-978-026-10-76
У нас используется только современное оборудование с полным охватом под каждую марку автомобиля. Качество, гарантия и последующее обслуживание. Система скидок.
Также у нас можно провести:
- диагностику ходовой части, ремонт;
- шиномонтаж с балансировкой колес, рихтовка дисков;
- Замена ГРМ, смазочных материалов, фильтров
- расточка, хонингование блоков двигателя, шлифовка коленвалов
- Ремонт АКПП; КПП
- ремонт рулевых реек; турбин
- имеются в наличии запчасти новые и б/у
Запись по телефону + 7-978-091-77-95