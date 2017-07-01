КЕРЧЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ГБОУВО РК «КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» на 2017/2018 учебный год объявляет набор абитуриентов на первый курс очной и заочной форм обучения по следующим направлениям (специальностям) подготовки бакалавриата:
- педагогическое образование (технология; начальное образование; дошкольное образование);
- профессиональное обучение (по отраслям): (электромеханика и сварка; сервис и эксплуатация автомобильного транспорт);
- филология (английский/русский язык и литература; английский/украинский язык и литература);
- прикладная информатика;
- экономика (бухгалтерский учет, анализ и аудит).
Керченский филиал ГБОУВО РК КИПУ работает на основании лицензии (Приложения 2) с бессрочным сроком действия № 1450 от 27.05.2015 г. и свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности (Приложение 2) по основным профессиональным образовательным программам № 1475 от 25.09.2015 г. со сроком действия до 25.09.2021 г., выданные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ:
на очную форму обучения
· для абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ – с 20 июня по 26 июля 2017 г.;
на заочную форму обучения
· для абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ – с 20 июня по 8 августа 2017 г.;
· для абитуриентов, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых
ГБОУВО РК КИПУ самостоятельно, – с 20 июня по 27 июля 2017 г.
АБИТУРИЕНТЫ, ВНИМАНИЕ!!!
- сроки подачи документов на очную форму обучения по результатам ЕГЭ – по 26 ИЮЛЯ!
- сроки подачи документов на заочную форму обучения для тех, кому необходимо сдавать вступительные испытания, – по 27 ИЮЛЯ!
Приемная комиссия работает с 9-00 до 17-00 ежедневно
без перерыва и выходных
КЕРЧЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ГБОУВО РК КИПУ расположен по адресу:
298306 г. Керчь, Ул. 1-й Пятилетки 58/5, Ост. «Луч»
Тел.: (36561) 6-60-99; +79892714309
E-mail: [email protected]
Официальный сайт Керченского филиала ГБОУВО РК КИПУ: kipu-rc.ru
ВКонтакте: vk.com/public137536248