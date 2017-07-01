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Желание и стремление любого человека иметь по возможности всё натуральное, экологически чистое и вместе с тем престижное и долговечное привело к неизбежному усовершенствованию и воплощению множества оригинальных идей. Компания «ЛИНИЯ СК» предлагает деревянные евроокна из сосны, лиственницы и ясеня. Для изготовления деревянных евроокон мы используем только качественное сырье и материалы, современный инструмент и оборудование. Технология в обработке древесины и в первую очередь сушка, выборка по сортности, направленности волокон, исключение сучков и прочих пороков древесины позволяет выпускать клееный брус, влажностью 10-12%. Каждое изделие проходит длительный процесс обработки и ручной сборки, доводки, шлифовки, а после всего пропитки, грунтовки и многократного покрытия лакокрасочными составами.

Только у нас вы можете заказать модели окон из натурального дерева с различными свойствами: «Эконом», «Стандарт», «Люкс» и «Элит».

Достоинствами натуральной древесины являются:

- высокая прочность, высокий коэффициент конструктивного качества;

- экологически чистый материал, обладающий природной притягательностью;

— низкая теплопроводность;

— низкая звукопроводность;

— высокая морозостойкость;

— лёгкость в обработке, ремонтопригодность;

— низкий коэффициент температурного линейного расширения.

У нас вы можете приобрести деревянные окна для коттеджей, жилых домов, квартир и общественных зданий. Кроме того, наша компания обеспечит любого желающего исчерпывающей информацией о деревянных евроокнах, предоставит информацию по их установке, изготовлению, техническим характеристикам и другим вопросам.

В нашем ЦЕНТРЕ ОКОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Вы сможете как ни где больше увидеть большое многообразие и других свето-прозрачных конструкций из ПВХ и алюминия.

Для многих будет приятным дополнением к завершению ремонта установить мебель, выполненную под заказ. В центре представлены некоторые образцы кухонь и встроенной техники, портал камина, шкафы купе, прихожие, сейфы, столешницы и другая корпусная мебель.

ЦЕНТР ОКОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ от компании «ЛИНИЯ СК» расположен по адресу: г. Керчь, ул. Горького, 2ж

м. тел. + 7 978-067-06-03

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