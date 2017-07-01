Желание и стремление любого человека иметь по возможности всё натуральное, экологически чистое и вместе с тем престижное и долговечное привело к неизбежному усовершенствованию и воплощению множества оригинальных идей. Компания «ЛИНИЯ СК» предлагает деревянные евроокна из сосны, лиственницы и ясеня. Для изготовления деревянных евроокон мы используем только качественное сырье и материалы, современный инструмент и оборудование. Технология в обработке древесины и в первую очередь сушка, выборка по сортности, направленности волокон, исключение сучков и прочих пороков древесины позволяет выпускать клееный брус, влажностью 10-12%. Каждое изделие проходит длительный процесс обработки и ручной сборки, доводки, шлифовки, а после всего пропитки, грунтовки и многократного покрытия лакокрасочными составами.
Только у нас вы можете заказать модели окон из натурального дерева с различными свойствами: «Эконом», «Стандарт», «Люкс» и «Элит».
Достоинствами натуральной древесины являются:
- высокая прочность, высокий коэффициент конструктивного качества;
- экологически чистый материал, обладающий природной притягательностью;
— низкая теплопроводность;
— низкая звукопроводность;
— высокая морозостойкость;
— лёгкость в обработке, ремонтопригодность;
— низкий коэффициент температурного линейного расширения.
У нас вы можете приобрести деревянные окна для коттеджей, жилых домов, квартир и общественных зданий. Кроме того, наша компания обеспечит любого желающего исчерпывающей информацией о деревянных евроокнах, предоставит информацию по их установке, изготовлению, техническим характеристикам и другим вопросам.
В нашем ЦЕНТРЕ ОКОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Вы сможете как ни где больше увидеть большое многообразие и других свето-прозрачных конструкций из ПВХ и алюминия.
Для многих будет приятным дополнением к завершению ремонта установить мебель, выполненную под заказ. В центре представлены некоторые образцы кухонь и встроенной техники, портал камина, шкафы купе, прихожие, сейфы, столешницы и другая корпусная мебель.
ЦЕНТР ОКОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ от компании «ЛИНИЯ СК» расположен по адресу: г. Керчь, ул. Горького, 2ж
м. тел. + 7 978-067-06-03
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