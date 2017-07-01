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Школьный базар открыт!

Уважаемые керчане и гости нашего города! Керченская швейная фабрика открыла школьный базар. В ассортименте магазинов одежда для школы для мальчиков и девочек в цветовой гамме. Магазин Теремок в ТЦ Таир: Район автовокзала ул. М. Еременко, ТЦ Таир, 2 этаж, тел: +7978 807321130 часы работы 9:00 - 17:30, воскресенье 9:00 - 16:00, перерыв 14:00 - 14:30 Магазин Теремок во дворе швейной фабрики: Район автовокзала ул. М. Еременко, 30, вход со двора швейной фабрики, тел: +7978 8073212 часы работы 9:00 - 17:00, понедельник 9:00 - 14:00, перерыв 13:30 - 14:00 Магазин Теремок Больших Скидок: Район автовокзала, ул. Маршала Еременко 30, вход со двора швейной фабрики. часы работы с 9:00 – 16:00, без перерывов Официальный сайт: http://k-sf.com/ Мы Вконтакте: https://vk.com/kerchfabrika Мы на Facebook: https://www.facebook.com/KerchFabrika

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