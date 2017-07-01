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Служба доставки воды «Водный мир» запускает лучшую акцию для новых клиентов!

Не упусти свой шанс! Только до 29.07.2017!!

Закажи у нас ВПЕРВЫЕ 2 бутыля крымской воды (ТМ на выбор), а заплати только за 1 бутыль.

Крымские воды ПО АКЦИИ :

«Diamond aqua» г. Керчь – 120р за 2 бутыли.

«Живая роса» г. Севастополь – 150р. за 2 бутыли.

«Иссон Крым» г. Саки - 180р. за 2 бутыли.

ВНИМАНИЕ! Если Вы никогда не пользовались водой 19л. и у Вас нет бутыли на обмен, необходимо оставить залог 250р. за каждый бутыль.

Пример: Вы никогда не пользовались водой 19 л.

250+250(залоги за 2 бут.) + 120(2 воды Диамант аква)=620р.

Пример: Вы пользовались услугами доставки воды 19л. НЕ НАШЕЙ компании

Бутыля на обмен (только поликарбонат) + 120р.(2 воды Диамант аква)= 120р.

Заявки на текущий день принимаются с 9.00 до 12.00. После 12.00 заявки принимаются на будущий рабочий день. Мы просим подождать нас дома 4 часа времени, удобные для Вас.

Пн-пт: с 9.00 до 18.00, Сб с 9.00 до 16.00 Вс: выходной

Звоните Нам: +79780818515; +79780990089

Наш сайт www.vodakerch.ru

Мы в Контакте vk.com/vodyanoy_kerch