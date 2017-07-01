Служба доставки воды «Водный мир» запускает лучшую акцию для новых клиентов!
Не упусти свой шанс! Только до 29.07.2017!!
Закажи у нас ВПЕРВЫЕ 2 бутыля крымской воды (ТМ на выбор), а заплати только за 1 бутыль.
Крымские воды ПО АКЦИИ:
«Diamond aqua» г. Керчь – 120р за 2 бутыли.
«Живая роса» г. Севастополь – 150р. за 2 бутыли.
«Иссон Крым» г. Саки - 180р. за 2 бутыли.
ВНИМАНИЕ! Если Вы никогда не пользовались водой 19л. и у Вас нет бутыли на обмен, необходимо оставить залог 250р. за каждый бутыль.
Пример: Вы никогда не пользовались водой 19 л.
250+250(залоги за 2 бут.) + 120(2 воды Диамант аква)=620р.
Пример: Вы пользовались услугами доставки воды 19л. НЕ НАШЕЙ компании
Бутыля на обмен (только поликарбонат) + 120р.(2 воды Диамант аква)= 120р.
Заявки на текущий день принимаются с 9.00 до 12.00. После 12.00 заявки принимаются на будущий рабочий день. Мы просим подождать нас дома 4 часа времени, удобные для Вас.
Пн-пт: с 9.00 до 18.00, Сб с 9.00 до 16.00 Вс: выходной
Звоните Нам: +79780818515; +79780990089
Наш сайт www.vodakerch.ru
Мы в Контакте vk.com/vodyanoy_kerch