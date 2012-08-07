Больше 10 лет городская администрация не может передать на баланс несколько многоквартирных домов, расположенных по улице Розы Люксембург. Раньше эти дома были на балансе ЖЭКа завода Войкова, но после передачи жилого фонда в город и перевода на прямые абонентские расчеты, дома по Люксембург остались в неопределенном положении. Об этом редакции Керчь.ФМ рассказали местные жители.

«Решением этого вопроса занимаемся более 10 лет но и до нынешних времён ничего не изменилось. Продолжаем оплачивать в Жилсервис Керчь по более высокому тарифу (3р 04 коп независимо от количества кВт) чем население города (2р 43 коп. до 150 кВт) - тариф с первого июля 2017 года.

Сначала горсовет отвечал, что необходимо найти средства для замены проводки и счётчиков. Замена электрооборудования уже была весной 2016 года, необходимые акты мы подписывали. Что нам и сколько ждать теперь нам теперь неизвестно...», - написали керчане.

Жители домов ведут многолетнюю переписку с депутатами, энергопоставщиками, коммунальщиками и властями города. Уже при РФ, керчанам ежегодно керченская власть, которая является учредителем обслуживающего эти дома МУПа отвечает, что в следующем году в бюджете будут предусмотрены затраты на электросети для перевода их на прямые абонентские расчеты.

Действительно, весной 2016 года было заменено электрооборудование в домах, но остальная бюрократическая работы не доведена до конца.

Теперь жители опасаются, что заменив электрооборудование в домах, про них забыли, и теперь власти заняты очередными автопробегами, вместо того, чтобы решать насущные проблемы горожан.