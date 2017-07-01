В ассортименте магазинов новая коллекция
«Школа-2017» в цветовой гамме с 1 по 11 классы.
Для девочек:
- блузки, юбки, сарафаны, платья
- брюки, жилеты, жакеты
Для мальчиков:
- пиджаки, брюки, жилеты, сорочки
- Магазин Теремок в ТЦ Таир:
Район автовокзала ул. М. Еременко, ТЦ Таир, 2 этаж,
тел: +7978 807321130
часы работы 9:00 - 17:30, воскресенье 9:00 - 16:00, перерыв 14:00 - 14:30
- Магазин Теремок во дворе швейной фабрики:
Район автовокзала ул. М. Еременко, 30, вход со двора швейной фабрики,
тел: +7978 8073212
часы работы 9:00 - 17:00, понедельник 9:00 - 14:00, перерыв 13:30 - 14:00
А также полная распродажа школьной коллекции 2016 года.
Цена изделий от 200 р
Магазин Теремок Больших Скидок:
Район автовокзала, ул. Маршала Еременко 30, вход со двора швейной фабрики.
часы работы с 9:00 – 16:00, без перерывов
Официальный сайт: http://k-sf.com/
Вконтакте: https://vk.com/kerchfabrika
Facebook: https://www.facebook.com/KerchFabrika