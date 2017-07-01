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Школьная форма с 1 по 11 классы

В ассортименте магазинов новая коллекция «Школа-2017» в цветовой гамме с 1 по 11 классы. Для девочек: - блузки, юбки, сарафаны, платья - брюки, жилеты, жакеты Для мальчиков: - пиджаки, брюки, жилеты, сорочки Магазин Теремок в ТЦ Таир: Район автовокзала ул. М. Еременко, ТЦ Таир, 2 этаж, тел: +7978 807321130 часы работы 9:00 - 17:30, воскресенье 9:00 - 16:00, перерыв 14:00 - 14:30 Магазин Теремок во дворе швейной фабрики: Район автовокзала ул. М. Еременко, 30, вход со двора швейной фабрики, тел: +7978 8073212 часы работы 9:00 - 17:00, понедельник 9:00 - 14:00, перерыв 13:30 - 14:00 А также полная распродажа школьной коллекции 2016 года. Цена изделий от 200 р Магазин Теремок Больших Скидок: Район автовокзала, ул. Маршала Еременко 30, вход со двора швейной фабрики. часы работы с 9:00 – 16:00, без перерывов Официальный сайт: http://k-sf.com/ Вконтакте: https://vk.com/kerchfabrika Facebook: https://www.facebook.com/KerchFabrika

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