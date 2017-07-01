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СРОЧНЫЕ продажи от Центра недвижимости ВАШ ДОМ

3-х комнатная квартира 2,3 млн. руб

ОБЪЕКТЫ В ПРОДАЖЕ:

СРОЧНО Продается 3-х комнатная квартира ул. Заречная, общая площадь 65м2, комнаты раздельные, газ, бойлер - квартира расположена в уютном микрорайоне: рядом школа, детский сад, парк. До автовокзала и центрального рынка 2 остановки. До центра города 15 минут пешком. Состояние жилое. Цена 2 300 000 руб

СРОЧНО Продается 2-х комнатная квартира 43м2 по ул. Горького, 4 этаж,4-х этажного дома. Дом из альминского блока (природный ракушечник). Комнаты в квартире смежные. Есть газ и газовый счетчик. В ванной установлен бойлер. В пешей доступности от дома в котором находиться квартира: детский сад, школа, небольшой рынок, остановка общественного транспорта. Вы всегда сможете без особых трудностей добраться до А/вокзала (2остановки), набережной и в любой конец города. Цена 1 800 000 руб

Продается 3-х комнатная квартира 73м2 в центре города Керчь, комнаты раздельные, просторная кухня для большой семьи, нестандартная планировка, 2 сан узла, автономное газовое отопление, большой балкон, есть отдельное парковочное место для автомобиля, подвальное помещение для хранения сезонных вещей.. Дом блочной постройки из альминского блока (природный известняк). Цена 5 100 000 руб

2/9/9 ул. Свердлова - 52 м2, улучшенной планировки. Большой балкон. Окна и балкон - стеклопакеты. На полу ламинат. Газ, бойлер.Кондиционер. Емкость на 200 литров для воды. До набережной 5 минут. Из окна вид на море. Во дворе детская площадка. Цена 2 550 000 руб.

Продается дом в центре города, ул. 1-я Митридатская (возле больницы водников) - в доме 5 комнат, общая площадь 60 м2, газ на воротах, вода в доме. Во дворе есть хоз постройки, гараж. Земельный участок 4 сотки (приватизированный). Отличное местоположение (как для дома так и для мини гостиницы), до набережной 5 минут. Цена 2 900 000 руб.

Срочно. Добротный дом п. Войкова. Дом на высоком цоколе, общая площадь дома 50 м2. Газ проходи па границе участка. Вода и удобства во дворе. Рядом с домом есть хоз постройки. Земельный участок 25 соток (приватизирована). Цена 2 150 000 руб.

Продается эллинг на берегу Азовского моря. Кооператив Азовский.. Есть электричество, вода (природный колодец), сухой подвал, требуется косметический ремонт.. Общая площадь строения 30м2 (3 комнаты), с возможность увеличить до 100 м2 в 2 -х этажах. Кооператив небольшой, все эллинг находятся в первой линии от моря. На строение оформлено право собственности. Цена 1 650 000 руб.

Продается таунхаус на побережье Черного моря. Общая плошадь 138 м2. На 1-ом этаже 1 сан узел на 2-ом этаже 2 сан узла. Есть автономное отопление, бойлер. Большой балкон с видом на моря. Большой песчаный пляж, с чистой морской водой. Отличное место для летнего отдыха. Цена 8 000 000 руб

Центр недвижимости ВАШ ДОМ предлагает профессиональные услуги по продаже Вашей недвижимости:

- консультация по комплекту документов для проведения сделок с недвижимостью

- определение цены объекта соответствующей рынку недвижимости.

- продвижение объекта на 35 основных сайтах по продаже

- еженедельные отчеты просмотров и звонков по рекламе объекта.

- подготовка и подписание предварительного договора (получение задатка)

- помощь в оформлении необходимых для продажи недвижимости документов.

- подготовка и подписания договора (купли/продажи, дарения. обмена)

- подача документов для регистрации сделки в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

- получение документов после государственной регистрации сделки.

Центр недвижимости ВАШ ДОМ проводит сопровождение сделок с недвижимостью:

- консультация по комплекту документов для проведения сделок с недвижимостью

- подготовка и подписание предварительного договора (получение задатка)

- помощь в оформлении необходимых для продажи документов.

- подготовка и подписание договора (купли/продажи, дарения. обмена)

- подача документов для регистрации сделки в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, МФЦ.

- получение документов после государственной регистрации сделки.

- вступление в наследство по закону и по суду

- получение выписок из ЕГРН

- приватизация земельных участок

Как мы это делаем.

Центр недвижимости ВАШ ДОМ г. Керчь ул. Ленина ТЦ Мега этаж офис 302

ЗВОНИТЕ +7978 708 93 86