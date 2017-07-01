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Интернет магазин

http://kerch.korallmicro.ru

8(978) 010-49-49

В нашем интернет-магазине Вы можете найти более 15 000 товаров: электроника и компьютерная техника, мебель, канцтовары все для дома и офиса, все для бизнеса.



Как сделать заказ?

Выберите понравившийся Вам товар и нажмите кнопку «КУПИТЬ». Товар будет помещён в Вашу корзину. Перейдите в корзину и следуйте пошаговым указаниям. В кратчайшие сроки после оформления заказа Вы получите электронное подтверждение (по sms и e-mail)

Как оплатить заказ?

Оплата заказа наличными при получении

Оплата для юр. лиц по безналичному расчету для юр. лиц



Как и где получить заказ?



Самовывоз.

Вы можете получить свой заказ самостоятельно в нашем центральном офисе по адресу г. Керчь ул. Советская, 26 ВТИ

Режим работы: Пн-пт: 09:00 - 18:00, Сб: 10:00 - 16:00.

Гарантийное обслуживание

Данный тип гарантии распространяется на всю продукцию, купленную в нашем магазине. Для того, чтобы воспользоваться гарантией, Вам необходимо привезти товар в наш отдел гарантии (г. Керчь, Советская, 26 ВТИ) и предоставить документ, подтверждающий покупку (товарно-кассовый чек, гарантийный талон). Наши специалисты протестируют товар и окажут Вам квалифицированную помощь.