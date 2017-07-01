На правах рекламы

В Керчи «ЛИНИЯ СК» предлагает инновационную, энергоэффективную систему соответствующую высоким требованиям будущего.

Сегодня всё большее значение имеют энергосберегающие свойства окон. Новая профильная система VEKA - SOFTLINE 82 - это инновационная разработка, позволяющая уже сегодня проектировать и производить окна, соответствующие высоким требованиям завтрашнего дня.

Системная платформа SOFTLINE 82 предлагает оптимальную базовую монтажную ширину, позволяющую эффективно использовать энергоэффективные окна, соответствующие современных требованиям в области энергосбережения как в новых постройках, так и в зданиях подвергающихся реновации.

Три контура уплотнения элегантного серого цвета надежно защищают от шума, холода, влаги и сквозняков.

Количество камер рама 7/ створка 6

Монтажная ширина 82 мм

Толщина стеклопакета от 24 до 52 мм

Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием) 1,06 м²С/Вт

Исполнение белое, цветное

Цвет уплотнений черный, серый, карамель

Ширина комбинации и рама-створка в световом проеме (типовой вариант) 124 мм

Высота фальца 25 мм

Материал уплотнений АРТК, ТРЕ (коэкструдированный), силикон

Количество контуров уплотнения 3

В ЦЕНТРЕ ОКОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ представлены полноразмерные образцы окон и дверей, любой желающий может получить квалифицированную консультацию, сделать заказ и приобрести необходимые материалы.

ЦЕНТР ОКОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ от компании «ЛИНИЯ СК» расположен по адресу: г. Керчь, ул. Горького, 2ж

м. тел. + 7 978-067-06-03

наш сайт: www.linesk.ru