В Керчи «ЛИНИЯ СК» предлагает инновационную, энергоэффективную систему соответствующую высоким требованиям будущего.
Сегодня всё большее значение имеют энергосберегающие свойства окон. Новая профильная система VEKA - SOFTLINE 82 - это инновационная разработка, позволяющая уже сегодня проектировать и производить окна, соответствующие высоким требованиям завтрашнего дня.
Системная платформа SOFTLINE 82 предлагает оптимальную базовую монтажную ширину, позволяющую эффективно использовать энергоэффективные окна, соответствующие современных требованиям в области энергосбережения как в новых постройках, так и в зданиях подвергающихся реновации.
Три контура уплотнения элегантного серого цвета надежно защищают от шума, холода, влаги и сквозняков.
Количество камер рама 7/ створка 6
Монтажная ширина 82 мм
Толщина стеклопакета от 24 до 52 мм
Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием) 1,06 м²С/Вт
Исполнение белое, цветное
Цвет уплотнений черный, серый, карамель
Ширина комбинации и рама-створка в световом проеме (типовой вариант) 124 мм
Высота фальца 25 мм
Материал уплотнений АРТК, ТРЕ (коэкструдированный), силикон
Количество контуров уплотнения 3
В ЦЕНТРЕ ОКОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ представлены полноразмерные образцы окон и дверей, любой желающий может получить квалифицированную консультацию, сделать заказ и приобрести необходимые материалы.
ЦЕНТР ОКОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ от компании «ЛИНИЯ СК» расположен по адресу: г. Керчь, ул. Горького, 2ж
м. тел. + 7 978-067-06-03
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