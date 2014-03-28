Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

В Керчи произошло ДТП с участием машины полиции

Около 17.40 произошло ДТП с участием автомобиля полиции, - передает Керчь.ФМ. Предположительно из-за несоблюдения дистанции с автомобилем полиции допустил столкновение водитель автомобиля Ниссан.

Служба новостей Керчь.ФМ

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

Если вы увидели опечатку в наших текстах (не комментариях читателей), то выделите её и нажмите Ctrl+Enter.