Около 17.40 произошло ДТП с участием автомобиля полиции, - передает Керчь.ФМ.
Предположительно из-за несоблюдения дистанции с автомобилем полиции допустил столкновение водитель автомобиля Ниссан.
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Около 17.40 произошло ДТП с участием автомобиля полиции, - передает Керчь.ФМ.
Предположительно из-за несоблюдения дистанции с автомобилем полиции допустил столкновение водитель автомобиля Ниссан.
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