Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Керчи и УФСБ России по РК пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в сбыте наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба полиции Крыма, - передает Керчь.ФМ.

Полицейские установили, что члены группы сбывали наркотические средства на территории Керчи. В состав группы входили местные жители - мужчины в возрасте от 26 до 38 лет.

В ходе проведения совместной спецоперации задержаны пятеро подозреваемых. 38-летний организатор преступной группы ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотиков и совершение тяжкого преступления.

В результате проведения санкционированных обысков по месту проживания задержанных изъято более 370 граммов наркотиков и прекурсоры, в том числе экстракт маковой соломы и ангидрид уксусной кислоты, а также приспособления для изготовления наркотических средств.

По имеющимся данным, задолженность по оплате наркотических средств со своих «клиентов» фигуранты взимали материальными ценностями, также в качестве оплаты принимали транспорт и недвижимость.

«В настоящее время следственным отделом УМВД России по г.Керчи возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч.4 ст.228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные группой лиц в крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации», - отметили в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Правоохранители проводят комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установления всех членов организованной преступной группы, определяется круг общения и криминальных интересов его участников и иных фактов их противоправной деятельности.

Фото: пресс-служба