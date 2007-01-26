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ГБП ОУ РК «Керченский морской технический колледж»

Лицензия Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым№ 0020 от 29 сентября 2015 года на осуществление образовательной деятельности

Сертификат Российского морского регистра судоходства

за № 16.028.327 от 19.06.2016

Свидетельство о Государственной аккредитации

№ 0266 от 15 июня 2017 года

П Р И Г Л А Ш А Е Т

на обучение в 2017 году выпускников 9-х и 11-х классов

по следующим профессиям и специальностям:

СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(после 9 классов) обучение 3 года 10 месяцев:

02.03 Судовождение. Квалификация: техник — судоводитель;

02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок. Квалификация: техник — судомеханик.

ПРОФЕССИИ НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(после 9 классов) обучение 2 года 10 месяцев:

01.07 Матрос;

01.08 Моторист (машинист);

01.12 Электрик судовой;

01.03 Слесарь — монтажник судовой;

01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов;

01.26 Токарь универсал;

01.27 Фрезеровщик-универсал;

01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки);

01.29 Мастер столярного и мебельного производства.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА БАЗЕ ПОЛНОГО ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(после 11 классов) обучение 2 года 10 месяцев:

02.02 Судостроение

02.08 Технология машиностроения

02.06 Сварочное производство

ПРОФЕССИИ НА БАЗЕ ПОЛНОГО ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(после 11 классов) обучение 10 месяцев:

26.01.07 Матрос;

26.01.08 Моторист (машинист);

26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов;

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки);

15.01.25 Станочник (металлообработка).

Прием документов на первый курс СПО на очную форму обучения производится с 01 июня до 15 августа 2017 года

Колледж принимает абитуриентов по конкурсу на основе среднего балла аттестата. Результаты ЕГЭ не требуются. Обучение бюджетное. Студенты обеспечиваются стипендией, иногородние – общежитием и бесплатным питанием, льготные категории бесплатным питанием и социальной стипендией.

Приемная комиссия работает на Образовательной Площадке №1

(часы работы 800-1600, перерыв 1200-1300, суббота 800-1400, выходной – воскресенье),

по адресу: г. Керчь, ул. Свердлова, д. 55, проезд маршрутными такси № 5, 6, 19, 28, до остановки «ул. Ворошилова» Тел: (36561) 7-44-93, 7-44-29 Моб: +7 (978) 852-87-37.

E-mail: [email protected]

и на Образовательной Площадке №2

(часы работы 800-1630, перерыв 1230-1300, суббота 800-1400, выходной – воскресенье), по адресу: г. Керчь,ул. Танкистов, д. 1, проезд маршрутными такси № 5 до остановки «Завод «Залив» Тел. (36561) 3-05-56, 3-78-55 Моб. +7 (978) 70-19-869

E-mail: [email protected] , [email protected].

Адрес: 298329, г.Керчь, ул.Свердлова, д.55

Тел. (36561) 7-44-29, факс (36561) 7-44-29

Электронная почта: [email protected]

Сайты: http://rckmtc.ru https://vk.com/kerchvpu11

Проезд автобусами №3,5,6,19,23,28,31 до остановки «Ворошилова»

О качестве подготовки свидетельствуют достижения студентов колледжа: III место по профессии «Станочник» на Всероссийской олимпиаде в г. Казани Шейников Виталий, II место в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Крым 2017 по компетенции «Сварочные технологии» Бурдейный Александр, сертификат участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальностям СПО укрупненной группы 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» г. Санкт-Петербург 2017 Исыпов Тимур.

У студентов колледжа многообразная и насыщенная студенческая жизнь. Участие в экскурсионно-патриотическом выезде молодежи Республики Крым «Мы – Россия!» в г. Москва, участие в III молодежном образовательном форуме «Рабочая молодежь» в г. Нижний Тагил, участие в финале Всероссийского конкурса «Лидер 21 века» в г. Москва, участие в межрегиональном конкурсе "I love Russia" в г. Волгоград, обучение в молодежной школе морских исследователей в г. Севастополь с участием знаменитого путешественника Федора Конюхова и т.д. Многочисленные награды за призовые места в республиканских конкурсах.

По окончании обучения студенты получают диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца. Студенты проходят практику на предприятиях Керчи, Республики Крым, Краснодарского края, Дальнего Востока.

В 2016 году колледж прошел процедуру проверки соответствия требованиям ISO 9001-2008 Российским морским регистром судоходства с учетом требований Международной Конвенции ПДНВ 78 с поправками с получением сертификата Российского морского регистра судоходства за № 16.028.327 от 19.06.2016.

В 2017 году колледж прошел аккредитацию по образовательным программам СПО подготовки квалифицированных рабочих, служащих по укрупненной группе профессий, специальностей 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» по результатам которой установлено СООТВЕТСТВИЕ и качество подготовки ФГОС и выдано свидетельство о Государственной аккредитации № 0266 от 15 июня 2017 года со сроком действия до 15 июня 2023 года.