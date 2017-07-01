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Первый женский фитнес клуб Go!Sport приглашает Вас посетить открытый мастер класс на песке от Алены Горобец.

30-го июля, в 16:30 на городском пляже для всех желающих превратить обычную поездку на пляж в незабываемый и яркий отдых в ритме ЗУМБЫ мы организовываем открытую танцевальную тренировку. Разучиваем основы самого зажигательного фитнес направления - ZUMBA.

Участие абсолютно бесплатно!

Телефон для дополнительной консультации и записи на мастер класс:

+7 (978) 701 - 09 - 28 (тренер, Алена Горобец)

Успейте принять участие в ФОТО конкурсах от клуба! На кону - 2 сертификата от Go!Sport

Фото Конкурс №1: #летовgosport

C 30.06 по 30.07 включительно специально ко Дню Рождения клуба (01 августа) проводится фото конкурс на просторах Instagram (@gosport.kerch).

Суть конкурса: выложить свою фотографию в клубе с хэштегом #летовgosport.



Обратите внимание: мы НЕ сможем отследить Вашу фотографию по хэштэгу, если у Вас закрытый аккаунт и мы НЕ подписаны на Вас. Мы предлагаем Вам на период проведения конкурса либо открыть доступ к своей странице, либо напишите нам в direct, что Вы хотите поучаствовать, и мы отправим Вам запрос на подписку.



Условия конкурса:

- быть подписанным на нашу страничку в Instagram (@gosport.kerch);

- быть подписанным на странички 5 тренеров в Instagram

@niosta83

@annalanvin

@busenush

@lulja832

@kristinka_kapshuk



30 июля тренерский состав клуба выберет победителя конкурса.

Кому бесплатный абонемент в тренажерный зал на 12 тренировок, Ladies? Спешите похвастаться результатами!

Фото Конкурс №2: Go!Sport, помоги!

С Вами живет маленькая непоседа? Вы не знаете куда девать бесконечную неисчерпаемую энергию Вашего ребенка?

Лучший выход - это правильная нормированная физическая нагрузка, она же "разгрузка"

Предлагаем Вам выиграть абонемент в группу детского фитнеса для юных леди, приняв участие в нашем фотоконкурсе детских шалостей "Go!Sport, помоги!"



Суть конкурса: в нашей группе VK есть альбом https://vk.com/album-94699451_245971923, куда Вы сможете загрузить самые оригинальные и забавные фотографии Вашего ребенка.

"Поймали на горячем?" Скорее фотографируйте и делитесь с нами.

Героине, чья фотография соберет больше всех "лайков", первый женский фитнес клуб г. Керчь Go!Sport подарит абонемент в группу детского фитнеса на 12 занятий.

Условия конкурса:

- Вы должны состоять в нашей группе vk.com/go.sport.kerch;

- возрастная категория участниц от 5-ти до 12-ти лет;

- принять участие в фотоконкурсе могут только девочки.

31-го июля мы подведем итоги нашего фотоконкурса!



Спешите делиться фотографиями и привлекайте друзей к активному голосованию!

Мы с огромным удовольствием порадуем нашу будущую победительницу, ведь именно с малых лет в ребёнке закладываются основные предпочтения в жизни.

Прививаем любовь к здоровому образу жизни с детства!

vk.com/go.sport.kerch

instagram.com/gosport.kerch

+7 (978) 740 - 999 - 8