Красочная летняя фотосессия выходного дня по привлекательной цене
Наше главное богатство в жизни - это наши воспоминания. Что, как не фотография, может возродить в нашей памяти самые яркие и радостные события.
На базе кафе Елена Касьянова, известный и бесконечно талантливый оформитель праздников в г. Керчь, устанавливает красочные фотозоны в разных стилях. Это Ваш шанс - попасть в кадр к профессиональному фотографу, Карине Тоноян, и получить сказочные воспоминания о лете 2017.
Волшебные семейные фотографии будут греть Вас еще долгие годы!
Стоимость 20 минутной фотосессии всего 1500₽.
Возможна индивидуальная, парная и семейная съемка.
Телефон для справки и записи на фотосессию:
+7 (978) 065-85-77 (Елена Касьянова)