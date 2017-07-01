На правах рекламы

Красочная летняя фотосессия выходного дня по привлекательной цене

Наше главное богатство в жизни - это наши воспоминания. Что, как не фотография, может возродить в нашей памяти самые яркие и радостные события.

На базе кафе Елена Касьянова, известный и бесконечно талантливый оформитель праздников в г. Керчь, устанавливает красочные фотозоны в разных стилях. Это Ваш шанс - попасть в кадр к профессиональному фотографу, Карине Тоноян, и получить сказочные воспоминания о лете 2017.



Волшебные семейные фотографии будут греть Вас еще долгие годы!

Стоимость 20 минутной фотосессии всего 1500₽.

Возможна индивидуальная, парная и семейная съемка.

Телефон для справки и записи на фотосессию:

+7 (978) 065-85-77 (Елена Касьянова)