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Компания «КЕРЧЬРЕМОНТ» выполняет комплексную отделку балконов

расширение;

остекление;

утепление;

отделка снаружи и внутри;

обустройство кровли;

установка светильников, мебели и аксессуаров (сушилки, полки).

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем сайте - http://kerchremont.com

«Подбираем материалы, осуществляем доставку, убираем и вывозим строительный мусор.

Дизайн-проект и визуализация будущего балкона – БЕСПЛАТНО.

«Не экономим на количестве и качестве материалов при возведении балконов, работу выполняют мастера самой высокой квалификации с огромным опытом данного вида работ, используя качественное оборудование и проверенные годами технологии и материалы, поэтому мы с уверенностью даем письменную гарантию на все виды работ!»

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Подробнее об услугах

Остекление балконов→

Остекление балкона — важный этап его ремонта, ведь самое большое количество тепла из помещения теряется именно через окна.

Расширение балконов →

Включает демонтаж балконных конструкций и усиление парапета. Увеличение размера балкона — больший комфорт жилища.

Обшивка сайдингом→

Сайдинг идеально подходит для внешней отделки балконов. После монтажа панели образуют плотное и надежное покрытие.

Кровля→

Информация для тех, кто живет на последнем этаже или планирует расширять балкон. Виды кровель, их преимущества.

Наружное утепление→

Мы предлагаем оптимальное соотношение цены и качества для того, чтобы вы могли почувствовать себя уютно и комфортно.

Внутренний ремонт→

Разберем, из каких этапов состоит внутренний ремонт балкона: внутреннее утепление, стены и потолки, полы, бельевые сушилки, электрика.

Контакты

Адрес: Керчь, Сморжевского 4 (вход со стороны ул. Кирова)

Телефон или Вайбер: 8 978 715-70-60

Эл. почта: [email protected]

Режим работы: Понедельник–пятница, с 8:00 до 18:00, Суббота, с 8:00 до 15:00

Больше информации об услугах на нашем сайте kerchremont.com.

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