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Трепан-биопсия — это наиболее прогрессивная методика, которая нашла широкое применение как в диагностике онкологических заболеваний различного генеза, так и в диагностике заболеваний, ничего общего с раком не имеющих. Прежде чем разбираться в особенностях трепан-биопсии, следует остановиться на том, что представляет собой биопсия как диагностическая процедура.

Биопсия — это метод диагностики различных заболеваний, который заключается в прижизненном взятии биоптата (клеток или тканей пациента) с последующим гистологическим исследованием полученного материала. Гистологическое исследование проводят, как правило, для того чтобы подтвердить или опровергнуть уже имеющийся диагноз, уточнить этиологию заболевания или проконтролировать ответ организма пациента на назначенное специалистами лечение. Биопсия является одним из ведущих методов диагностики в онкологии и некоторых других областях медицины.

Трепан-биопсия — вид биопсии, при котором применяются специальные иглы, имеющие резьбу. Данные иглы ввинчиваются в исследуемые ткани, а после резко вынимаются. В итоге на режущей кромке резьбы задерживаются частицы ткани, намного большие по размеру, чем при стандартной пункционной биопсии. На сегодняшний день разработаны варианты так называемых пистолетов для проведения Трепан-биопсии, позволивших оптимально облегчить проведение данного вида биопсии как для врача, так и для пациента.

BARD MAGNUM (Бард Магнум) - многоразовый прибор для проведения биопсии (тонкоигольной режущей).

Инструмент для проведения биопсии Бард Магнум — пружинное устройство многократного использования для проведения биопсии ткани с возможностью выбора глубины проникновения 22-15 мм.

Игла Бард Магнум — одноразовая биопсийная игла, разработанная специально для использования с многоразовым инструментом Бард Магнум для получения биоптатов ткани.

Система для проведения биопсии Магнум (инструмент и иглы) предназначена для получения биоптатов мягких тканей, таких как печень, почки, предстательная железа, молочная железа, селезенка, лимфатические узлы и различные опухоли мягких тканей.

Биопсия под контролем УЗИ с последующим гистологическим, цитологическим и бактериологическим исследованием – «золотой» стандарт диагностики большинства известных заболеваний. Пункционная биопсия поверхностных структур под контролем УЗИ назначается врачом для уточнения диагноза или с целью лечения.



Информационная результативность трепан-биопсии довольно высока – в 92% случаев диагнозы подтверждаются при последующем исследовании удаленного во время операции материала. Для диагностики опухолей молочной железы, трепан-биопсия часто подменяет диагностическую секторальную резекцию. Кроме того, проведение этого исследования необходимо в случаях, когда лечение опухоли ограничено по различным причинам лучевой терапией после предварительного облучения дозой до 600 рад в зоне взятия и продолжением лечения далее по схеме. Эта методика диагностики в других случаях сопровождается риском изменения клинического поведения опухоли и не может применяться всем подряд.

Получив сведения таким способом, можно делать обоснованные выводы о патологических изменениях, происходящих в структурах костного мозга. Кроме этого, трепан биопсия часто применяется для ранней диагностики рака молочной железы и является самым информативным методом диагностики данной патологии. Этот вид диагностики проводится в следующих целях:

уточнение диагноза;

подтверждение уже имеющегося диагноза;

дифференциальная диагностика;

ранняя диагностика злокачественных новообразований;

динамика роста и распространения патологически измененных органов или их участков;

контроль результатов назначенного лечения.

В каких случаях необходима данная диагностическая процедура

Данный метод диагностики достаточно широко распространен и необходим практически всем пациентам онкологических диспансеров. Проведение данного вида биопсии позволяет врачу увидеть не только ряд патологических изменений, но и установить их характер. Полученные данные позволяют точно поставить дифференциальный диагноз и назначить адекватную терапию. В случае если терапия не приносит результатов, а повторная биопсия показывает отсутствие положительной динамики, появляется возможность своевременно скорректировать назначенное лечение и добиться положительных результатов.

Показанием к проведению диагностики методом трепан-биопсии являются следующие заболевания и патологические состояния:

цитопения неясного генеза;

некоторые заболевания крови;

инфекционные заболевания, для которых характерным диагностическим признаком является вторичное поражение структур костного мозга;

метастазирование опухолей;

подозрение на рак молочной железы;

острый лейкоз;

злокачественные лимфомы;

очаговые поражения структур костного мозга и т.д.

Данный метод исследования позволяет поставить правильный диагноз своевременно и с максимальной точностью.

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