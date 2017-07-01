Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил оказать необходимую помощь пострадавшим в результате аварии в Темрюкском районе с участием автобуса с детьми, сообщили РИА Крым в пресс-службе администрации региона, - передает Керчь.ФМ.

Рано утром в четверг в районе поселка Ильич Темрюкского района близ Керченской переправы водитель «ВАЗ-21111» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes, который столкнулся с припаркованными на обочине грузовиками.

В результате погибли четыре человека, а восемь пассажиров попали в больницу. По данным краевых властей, автобус перевозил детей из Крыма в Анапу.

«На место аварии оперативно выехали специалисты из Детской краевой клинической больницы – хирурги, травматологи, реаниматологи. Работают четыре бригады скорой помощи, три реанимобиля. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что погибли водитель и два пассажира «ВАЗа» и 47 –летний пассажир автобуса. С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставили 8 пассажиров автобуса.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают работать на месте аварии. Осуществляется сбор информации и оформление материалов для дальнейшей проверки. Движение на трассе не затруднено.

Ведомство добавляет, что по поручению Кондратьева в Темрюкском районе организованы места для временного размещения пассажиров автобуса.