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«КЕРЧЬРЕМОНТ». Строительство и ремонт, дизайн и проектирование. Окна, балконы, фасады, натяжные потолки, климатическая техника.

Компания «Керчьремонт» работает с 2004 года и предлагает своим клиентам широкий спектр услуг, связанных со строительством и ремонтом. Мы выполняем работы любой сложности, заключаем официальный договор, даем гарантии и четко следуем составленной смете и плану работ. Наша команда - сделает всё, чтобы ремонт оставил у вас только приятные впечатления!

Посмотрите ролик о нашей работе на нашем сайте

Прайс-листы, фото и видеоотчеты выполненных работ и более подробная информация по каждому направлению деятельности на нашем сайте:

Наши услуги

Строительные работы. Строим коттеджи по технологии «Двойной брус», дома из камня и газобетона. Готовы разработать проект согласно вашим пожеланиям, и выполнить все работы — от подготовки фундамента до устройства кровли и благоустройства территории.

Ремонт квартир и домов. Выполняем косметический, капитальный и элитный ремонт с грамотной перепланировкой. В штате есть дизайнер и инженер, которые готовы выслушать все ваши пожелания и подготовить дизайн-проект. Ремонтируем ванны «под ключ», изготавливаем сауны и бани, выполняем все электромонтажные и сантехнические работы, работаем с венецианской штукатуркой, фресками, живописью, барельефом и лепным декором.

Посмотрите ролик о том, как проходит сотрудничество

Фасадные работы. Выполняем утепление и отделку фасадов коттеджей и многоквартирных домов. Работаем со всеми видами современных утеплителей: пенополистирол, минеральная и базальтовая вата, жидкая теплоизоляция «Изоллат», утеплитель на целлюлозной основе «Эковата». Даем скидки на большие объемы.

Балконы «под ключ». Проектируем, расширяем и утепляем балконы в Керчи. Проводим комплексную отделку, ремонт кровель и остекление. Бесплатно выполняем дизайн. Работу выполняют самые квалифицированные мастера Керчи.

Посмотрите ролик о расширении, утеплении и остеклении балконов нашими мастерами

Натяжные потолки. Изготовим и установим натяжные потолки любой сложности: одноуровневые, двухуровневые, парящие и перфорированные. Можно заказать полотно с фотопечатью. Скидки на большие объёмы, акционные цены на монтаж. В наличии есть встраиваемые светильники для натяжных потолков.

Узнайте больше о том, какие потолки мы предлагаем

Окна и двери. Устанавливаем входные и межкомнатные двери, при необходимости расширяем и укрепляем проемы. Изготавливаем и устанавливаем качественные металлопластиковые и деревянные окна и двери. Всегда в наличии шторы, жалюзи, роллеты, фурнитура и комплектующие.

Климатическая техника. Поможем подобрать и установим кондиционеры, бойлеры, вытяжные вентиляторы, теплые полы и рекуператоры. Всегда в наличии всё для монтажа теплых полов, полотенцесушители, конвекторы и ионизаторы.

Посмотрите, как мастера нашей компании выполняют монтаж кондиционеров

Услуги дизайнера. Мы готовим дизайн-проекты, которые включают стилевые решения интерьера и исчерпывающую техническую информацию для строительной бригады. Продуманный дизайн комнат в квартире сокращает затраты на ремонт (вы точно знаете, сколько и каких материалов закупать и в какой последовательности производить этапы работ); ускоряет процесс ремонта; помогает избежать ошибок.

Посмотрите примеры работ:

Видеонаблюдение. Спроектируем систему видеонаблюдения, подберем оптимальное оборудование и осуществим монтаж системы. Даем гарантию как на работу, так и на оборудование.

Узнайте больше об электромонтажных работах и установке видеонаблюдения на нашем сайте

Автоматические ворота. Поможем выбрать оптимальные ворота: выполним бесплатный замер, привезем образцы ворот. Сами установим ворота и дадим гарантию.

Больше о воротах Алютех в нашем видео

Системы автономной канализации. Поможем выбрать и установить септик: выполним бесплатный замер и консультацию инженера на вашем объекте. Проведем все сопутствующие работы.

КАК МЫ РАБОТАЕМ:

В нашей компании все без исключения объекты находятся под постоянным наблюдением инженера и

технического руководителя: проверяется соблюдение технологий,

календарного графика и техники безопасности при выполнении работ на объекте.

Вынос и вывоз мусора на городскую свалку мы организовываем за счет штатных сотрудников и грузового транспорта компании.

Благодаря профессиональному подходу, исключающую нарушение строительных норм и правил, мы уверены в каждому сданном в эксплуатацию объекте.

Оплата производится поэтапно, согласно рабочей сметы и договора, принимаем оплату наличными и на счет, есть терминал для расчета банковскими картами.

Только наша компания в г. Керчи может предоставить РЕАЛЬНЫЕ комплексные скидки при заказе строительства дома или ремонта квартиры «под ключ» сразу на:

Ремонтные и строительные работы – до 7%!

Стройматериалы – до 12%!

Входные и межкомнатные двери – до 10%!

– Металлопластиковые, алюминиевые и деревянные окна – до 10%!

– Натяжные потолки – до 10%!

Услуги дизайна до 50%!!!

Климатическую технику – до 10%!

– Спутниковое телевидение и видеонаблюдение – до 10%!

Венецианскую штукатурку – до 15%!

Автоматические ворота и септики – до 7%!

И даже сауны из кедра – до 10%!

Все эти скидки мы можем себе позволить предоставить нашим клиентам благодаря накопленным положительным взаимоотношениям

с надежными поставщиками практически любой продукции, которая используется в нашей деятельности.

Помимо скидок Вы получаете двойную гарантию как на материалы так и на выполненные работы,

заранее избегая ситуации, когда мастер отказывается от каких-либо устранений неполадок,

аргументируя это тем, что материал был не качественный.

Мы знаем каким производителям можно доверять и несем за их продукцию ответственность.

Особого внимания заслуживает наш надежный партнер — Строймаркет «Везуматериалы.рф»,

расположенный по адресу: г. Керчь, ул. Сморжевского 4.

«Работая с нами – Вы получаете реальную экономию денежных средств, времени и нервов!»

Больше информации о других услугах на нашем сайте kerchremont.com

Всегда в наличии стройматериалы, плитка, двери, сантехника,

напольные покрытия — всего более 5 000 товаров для любого этапа строительства и ремонта.

Контакты

Адрес: Керчь, Сморжевского, 4 (вход со стороны ул. Кирова)

Телефон или Вайбер: 8 978 715-70-60

Эл. почта: [email protected]

Режим работы: Понедельник–пятница, с 8:00 до 18:00, Суббота, с 8:00 до 15:00