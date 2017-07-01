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Совсем немного осталось до начала учебного года! И «Умка» с радостью сообщает Вам сразу несколько интересных новостей. Теперь обучаться в нашем Центре будет еще удобнее, еще выгоднее!

Оплата услуг Центра в счет материнского капитала

Будучи первым и, на данный момент, единственным Центром с лицензией на оказание услуг дополнительного образования для детей и взрослых в Керчи; мы можем предложить своим клиентам уникальную возможность оплаты посредством материнского капитала.

Это:

Удобно

Выгодно

Практично

Любимые наши родители, милые мамочки, чудесные детишки! Мы приглашаем Вас в «Умку» и обещаем сделать все от нас зависящее, чтобы минуты и часы, проведенные с нами, стали приятным и полезным опытом.

Новое направление деятельности – открытие социальной группы

Желая поддержать многодетные семьи, а также семьи, находящиеся в сложном материальном положении, мы открываем социальную группу. Современная методика развития для детей разных возрастов, использование передовых технологий, индивидуальный подход к детям. Все это, полную программу развивающих занятий, особые категории семей могут получить по эконом-цене.

Вместе мы вырастим образованных, сильных духом и телом, уверенных в себе, людей!

Открыт набор в группы на новый 2017-2018 учебный год

Группа раннего развития для детей от полутора лет, а также детей 3-4 лет уже ведет запись на сентябрьские занятия! Увлекательная планета знаний и открытий под названием «Умка» ждет любопытных и задорных, творческих и воодушевленных ребят!

15-летний опыт работы позволяет нам совершенствовать образовательные программы ежегодно! Все передовые методики, положительный опыт наших коллег мы приносим в «Умку» для оказания качественных образовательных услуг Вашим детям.

Именно «Умка» получила лицензию и стала первым Центром в Керчи, признанным государственной системой лицензирования. Опыт оказания услуг в образовательной сфере делает нас практичными, современными и профессиональными. Мы с полной уверенностью можем гарантировать стабильно высокое качество образования.

Запись, консультация, детали по тел.: + 7 978 79 24 555