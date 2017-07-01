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Дарственная, наследство, купля-продажа, приватизация, регистрация недвижимости и земельных участков.

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ООО «ДИАЛОГ» оказывает профессиональную юридическую помощь

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• Наследство «под ключ» ( помощь в сборе всех справок, оценка недвижимости).

• Регистрация прав собственности на недвижимость.

• Приватизация жилья.

• Оформление прав на земельные участки ( собственность, аренда).

• Составление договоров купли-продажи, аренды, дарения.

• Сопровождение сделок по недвижимости и земельным участкам.

• Постановка на кадастровый учет и получение кадастровых паспортов.

• Получение справок БТИ, выписок ЕГРП, технических паспортов, кадастровые работы.

• Составление исковых заявлений и представительство в суде.

• Юридические услуги и консультации.



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+7(978)841-00-38 Ольга

Адрес: г. Керчь, пер. Кооперативный, 26,

ТЦ "Мега-Центр", 3 этаж, офис № 327

ООО «ДИАЛОГ».