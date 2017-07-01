приобретение недвижимости в новостройках (оплата пая в ЖСК и оплата платежей при долевом участии);

приобретение недвижимости в "вторичном жилье";

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сделки между близкими родственниками.

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Октябрьского, дом 13,

офис 18/4

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Новороссийской),

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8-978-254-6708

Наши

контакты

КРЕДИТНО-

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ

КОМПАНИЯ

г. Моздок,

ул. Кирова дом 41,

(здание бывшей

налоговой инспекции),

оф. 118

тел. 8-928-065-0292,

8-963-176-5679

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г. Керчь,

тел. 8-797-826-84909

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