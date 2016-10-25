В Керчи на платформе для пассажиров, которые отправляются по единому билету висит вывеска с опечаткой. Фото в редакцию Керчь.ФМ прислал наш постоянный читатель.

«Добрый день. Вчера провожали родных и на платформе для пассажиров по единому билету увидели вывеску с ошибкой. Покажите её, пусть будет стыдно тем, кто это рисовал и платил за такую работу!», - написали керчане