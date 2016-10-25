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В Керчи на платформе для пассажиров, которые отправляются по единому билету висит вывеска с опечаткой. Фото в редакцию Керчь.ФМ прислал наш постоянный читатель.
«Добрый день. Вчера провожали родных и на платформе для пассажиров по единому билету увидели вывеску с ошибкой. Покажите её, пусть будет стыдно тем, кто это рисовал и платил за такую работу!», - написали керчане
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