Утром жители 4 подъезда по Сморжевского, 1 обнаружили убитую собаку. Мертвое животное лежало в крови у двери лифта. Возмущенные зверским поведением людей, керчане обратились в редакцию kerch.fm.





«Сегодня в нашем подъезде была убита молодая собака..её обнаружили рано утром на первом этаже в луже крови. Собака лежала возле лифта на первом этаже, где обычно ходит много людей с детьми, зрелище было очень страшное. Куда обратиться мы не знаем и как нам впредь избежать такого насилия над животными, тоже..», - написал керчанин.

Уголовным кодексом Российской Федерации, ст. 245, за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность – от штрафа до 6 месяцев ареста.

