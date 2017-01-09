Идеальное выпрямление твоих волос.
Позволь себе прямую роскошь кератиновое выпрямление – 20%
И реконструкция волос – 20%
Акция в салоне «Виктория» проходит с 1 по 31 августа
Ул. Козлова, 23
Тел: +7 978 714 11 34
Больше информации здесь
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ветер:
Идеальное выпрямление твоих волос.
Позволь себе прямую роскошь кератиновое выпрямление – 20%
И реконструкция волос – 20%
Акция в салоне «Виктория» проходит с 1 по 31 августа
Ул. Козлова, 23
Тел: +7 978 714 11 34
Больше информации здесь