Осуществляем изготовление корпусной мебели, шкафов купе, детских, кухонь, лестниц под заказ. Высококачественная и стильная мебель, изготовленная по индивидуальным проектам.
Наши принципы:
1.Индивидуальный подход к каждому клиенту и к его будущему изделию;
2.Внимательность и постоянная взаимосвязь на протяжении всего этапа изготовления мебели;
3.Никаких штампов и шаблонов. Осознанность в исполнении;
4.Безупречное качество изготовления мебели, независимо от ее стоимости.
Постоянное совершенствование. Разработка новых идей и технологий изготовления мебели. Нестандартные решения в проектируемой мебели!
Обращаться по адресу: г.Керчь ул.Шевякова, 174(офис); тел. +79787116863
(Дмитрий Владимирович).
ул. Горького, 2ж (район магазина «ФРЭШ»)