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Оформление документов на недвижимость в соответствии с Российским законодательством,

от кадастрового инженера

-При заказе кадастровых работ Вы получаете услугу по электронному взаимодействию с Росреестром в подарок! Теперь не нужно стоять в очереди, получать доверенности, отдавать на несколько недель оригиналы документов!

Перечень предоставляемых услуг:

- Регистрация права собственности (срок 10 рабочих дней)

В Единый Государственный Реестр Недвижимости (ЕГРН) вносится запись о собственниках, на основании украинских правоустанавливающих документов, свидетельства о праве на наследство и т.д.;

- технический план (для квартир, домов, зданий, нежилых помещений)

Технический план необходим в ряде случаев, например, для регистрации права собственности на постройки по «Дачной амнистии»;

- Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, межевой план по образованию земельного участка

Выполняется для «приватизации» земельных участков;

- межевой план по уточнению границ земельного участка

Необходим для уточнения границ земельного участка на местности и внесения координат участка в ЕГРН;

- акт обследования

Выполняется при снятии с кадастрового учета объектов недвижимости прекративших свое существование;

- выполнение геодезических измерений

Например, определение на местности границ земельного участка по имеющимся координатам;

Почему стоит обращаться именно к нам:

- самые сжатые сроки выполнения кадастровых работ;

- работа от местного кадастрового инженера, без посредников;

- приятная цена;

- бесплатная консультация по вопросам выполнения кадастровых работ, кадастрового учета и регистрации права;

Контактная информация:

Тел.: +79788261163

E_mail: [email protected]

Vk: vk.com/texplan.kerch

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