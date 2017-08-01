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В службу заказа такси требуется диспетчер

Требования: уверенный пользователь ПК Знание города Грамотная речь Стрессоустойчивость Опыт работы приветствуется Зарплата от 15000р Тел 89789190003 ( звонить с 9-15)

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