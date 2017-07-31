На правах рекламы

Ветрянка (ветряная оспа) — высокозаразное острое инфекционное заболевание, протекающее с характерной пузырьковой сыпью. Чаще болеют дети, посещающие детский сад или школу — места с большим скоплением людей.

Прививки от ветрянки делают в нашей стране уже не первый год. Благодаря этому, количество заболеваний ветряной оспой стало на порядок меньше. Но некоторые родители опасаются вакцинации или же считают такую прививку ненужной. Специалисты медицинского центра «Салюс» рекомендуют вакцинироваться от ветрянки, особенно это актуально для детей. В нашем медцентре можно сделать прививку эффективно, безболезненно и быстро.

ВОЗБУДИТЕЛЬ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ ЗАРАЗЕН И ПОРАЖАЕТ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

После первого заболевания и выздоровления, вероятность повторного заболевания исчезающе мала, так как иммунитет против ветрянки вырабатывается на всю жизнь. Но есть нюансы.

При первом контакте с возбудителем микроорганизмы внедряются в нервные окончания и, если в процессе жизнедеятельности создаются подходящие условия, вирус становится патогенным. В результате этого на теле могут появиться высыпания. Так как их основания располагаются у нервных стволов, все это сопровождается болевыми ощущениями, которые невозможно купировать. Это осложнение может проявиться у переболевших ветряной оспой людей в возрасте 40—45 лет. Заболевание достаточно тяжелое, но у тех, кто не болел ветрянкой, оно не встречается.

Многие родители считают, что ребенку лучше перенести это заболевание в раннем возрасте, и больше не задумываться о его существовании. Это огромная ошибка. По статистике, большинство детей успешно преодолевают этот этап, но впоследствии, уже в зрелом возрасте, никто не застрахован от вновь возникших осложнений.

Кроме того, из-за ослабления иммунитета во время заболевания, дети становятся подвержены множеству различных вирусных инфекций. У них могут проявиться самые опасные осложнения, начиная от безобидных язв и заканчивая энцефалитами и пневмонией.

Поэтому позаботьтесь о здоровье вашего ребёнка и не откладывайте решение о прививке надолго. Ведь лето заканчивается, скоро ваш ребёнок пойдёт в сад или школу, где вероятность заразиться, в том числе и ветрянкой, вырастает на порядок.

В медицинском центре «Салюс» вы можете сделать прививку от ветрянки детям и взрослым. Для прививки используется вакцина Варилрикс®. Вакцинация проводится опытными, квалифицированными врачами.

Варилрикс® - живая аттенуированная вакцина для профилактики ветряной оспы, представляет собой живой аттенуированный вирус Varicella Zoster (штамм Oka), культивированный в культуре диплоидных клеток человека MRC-5. Варилрикс® отвечает всем требованиям Всемирной Организации Здравоохранения к производству медицинских иммунобиологических препаратов.

Мы используем качественные и хорошо зарекомендовавшие себя сертифицированные препараты, сводящие к ничтожному минимуму вероятность побочных эффектов после введения вакцин. При вакцинации учитываются особенности здоровья и индивидуальная переносимость тех или иных прививок.

НЕ СТОИТ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ПРИВИВКИ ОТ ВЕТРЯНКИ, ВЕДЬ ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА ДОЛЖНО БЫТЬ ОЧЕНЬ КРЕПКИМ И УСТОЙЧИВЫМ!

Получить консультацию и записаться на прием вы можете:

по телефону: +7 978 853 50 33; +7 978 215 69 33

стоматология: +7 978 109 28 18

по адресу: г. Керчь, ул. Самойленко, 5

часы работы: пн.-сб. 8:00 – 18:00

Вся информация об услугах медицинского центра «Салюс» доступна на нашем сайте.