Центр Репетитор Плюс приглашает школьников на занятия по следующим предметам:
Математика, физика, химия, биология, обществознание, история, русский и английский языки
Наши опытные преподаватели обеспечат эффективную подготовку детей к новому учебному году (повторяем весь курс за предыдущий год, прорабатываем проблемные темы, устраняем пробелы);
Наши занятия увлекательны, эффективны и доступны.
Осуществляем подготовку к ГИА (ОГЭ) и ЕГЭ
Территориально – центр города.
Детали по тел. +7 978 833 88 52; +7 978 833 88 32