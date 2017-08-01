Семейный клуб Сказка приглашает родителей и малышей в гости!
Вас ждут:
- веселые детские праздники;
- группы развития деток с года;
- группы полного и неполного дня для детей с двух лет;
- подготовка к школе;
- занятия с логопедом и детским психологом;
- танцевальная и художественная студии;
- песочная анимация и творческие мастерские.
А также совершенно новый курс: ментальная арифметика, скорочтение и каллиграфия для детей от 6 до 10 лет.
Ждём Вас по адресу улица Марата, 9-А.
Телефон для записи в группы: +79787659950, +79787119838, +7 978 803 23 83