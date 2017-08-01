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Каркасные дома от компании ООО «Профи-СК» – уникальные проекты, быстрое возведение.

Компания ООО «Профи-СК» предлагает крымчанам воспользоваться уникальной возможностью стать владельцем собственного дома в самые короткие сроки. Это возможно, благодаря использованию отлично зарекомендовавшей себя каркасной технологии строительства.

«Профи-СК» имеет огромный опыт в таком виде строительства. Огромным преимуществом в сотрудничестве с компанией является то, что все комплектующие, «расходники», доставка строительных материалов осуществляется непосредственно специалистами «Профи-СК».

К строительству домов каркасного типа в компании подходят комплексно: крымчане могут заказать проект, расчеты, визуализацию конечного результата, возведение, а также мебель в новое жилище. Каждый проект просчитывается индивидуально, комплектация дома всегда уникальна и выполняется исходя из всех желаний и предпочтений заказчика.

При возведении каркасных домов ООО «Профи-СК» использует только высококачественные материалы, правильно обработанные, крепкие и надежные.

Компания работает по всему Крыму и по всей России. Возможны наличные и безналичные расчеты. Цены лояльные и посильные!

Наши дома служат россиянам уже много лет! Обращайтесь!

ООО "Профи-Строй Крым"



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Email: [email protected]

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