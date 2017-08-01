Магазин «Самоцветы» приглашает вас по новому адресу ул. Ленина, 35
Магазин «Самоцветы» приглашает за покупками всех, кто желает окунуться в мир натурального камня, приобрести коллекционные минералы, шары, кристаллы и многое другое – этот магазин для Вас!
Кому нужны ювелирные изделия из серебра ручной работы, бусы, сувениры из камня, стекла, керамики – этот магазин для Вас!
Ждем Вас по адресу:
г. Керчь, ул. Ленина, 35, (напротив кафе «Трюфель»)
с 10-00 до 18-00, ежедневно.
http://www.livemaster.ru/koktebel