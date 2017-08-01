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Компания «КЕРЧЬРЕМОНТ» утепляет фасады квартир и коттеджей, а также кровли и перекрытия в Керчи такими материалами как пенопласт, минвата, эструдированный пенополистирол, задувная «Эковата», жидкая теплоизоляция «Изоллат», маты из льна фирмы «Изольна». Также осуществляем отделку фасадов сайдингом, деревянной вагонкой «Планкен» или «Блокхаус» и другими отделочными материалами.

Располагаем собственными строительными лесами и грузовым транспортом, поэтому Вам не придется отдельно платить за их аренду и доставку!

Внешняя теплоизоляция решает 3 проблемы:

Зимой помещения проще и дешевле обогреть (тепло не уходит на улицу), а летом – охладить — теплоизоляция не пропускает жару. В помещениях становится сухо – потолки не темнеют, обои не «цветут» (сырость не проникает через микротрещины в фасаде). В помещениях не слышны посторонние звуки: благодаря утеплению повышается и звукоизоляция.

Утепление коттеджей

Материал для утепления стен снаружи выбираем исходя из трех факторов:

расположение дома (около моря, в «закрытом» районе и пр.);

материал, из которого построен дом;

пожелания заказчика.

Этот подход позволяет найти оптимальное решение и выполнить качественную теплоизоляцию дома по минимально возможной цене. Мы выполняем эстетичную теплоизоляцию — ваш дом будет выглядеть так, как вы захотите!

Цены и видеоотчеты о проделанных работах по утеплению фасадов в Керчи нашей компанией можно посмотреть на нашем сайте – СМОТРЕТЬ ВИДЕО.

При заказе утепления дома визуализация фасада — в подарок!

«В нашем прайсе на сайте Вы найдете все цены на работы по утеплению фасадов. Стоимость материалов мы просчитываем индивидуально под каждого клиента и принципиально не объявляем нашим заказчикам сразу стоимость, включающей как работы так и материалы. Всё потому, что материал, материалу рознь, кто-то в целях экономии выбирает сухие смеси марки Ekomix, а кто-то хочет наилучшее качество и выбирает смеси марки Ceresit, которые в 2 раза дороже. Нашей задачей первостепенно является - грамотная консультация и пояснение на чем можно сэкономить, а на чем не стоит, и только после того, как заказчик примет решение каким материалам отдать предпочтение - составляется окончательная смета»

Когда утеплять?

Подходящие условия для работы с теплоизоляционными смесями – 5-25 ⁰С. Утепление возможно и при температуре -5 ⁰С. В этом случае мы используем морозостойкие добавки.

Утепление квартир в многоэтажных домах

Мы можем утеплить квартиру снаружи на любом этаже: для работы используем строительные леса и технологии промышленного альпинизма. Наши промальпинисты ежегодно повышают квалификацию на курсах в Симферополе и применяют лицензированное снаряжение.

Цены и видеоотчет о проделанных работах по утеплению квартир в Керчи нашей компанией можно посмотреть здесь – СМОТРЕТЬ ВИДЕО.

Мы сами привезем материалы и оборудование, а после работы вывезем строительный мусор.

Мы утепляем не только фасады, но и стены со стороны подъезда. Жителям первых этажей предлагаем утеплить пол (со стороны подвального помещения), а жителям последних этажей – потолок (со стороны чердака).

Также наша компания оказывает все виды ремонтно-строительных услуг более подробно с которыми можно ознакомиться на нашем официальном сайте. Там Вы найдете подробную информацию по каждому из направлений нашей деятельности, а также сможете ознакомиться с фото и видеоотчетами о проделанных нами работами.

СМОТРЕТЬ ПРОМОРОЛИК КОМПАНИИ

Только наша компания в г. Керчи может предоставить РЕАЛЬНЫЕ комплексные скидки при заказе утепления фасада, строительства дома или ремонта квартиры «под ключ» сразу на:

Ремонтные, фасадные и строительные работы – до 7%!

Стройматериалы – до 12%!

Входные и межкомнатные двери – до 10%!

– Металлопластиковые, алюминиевые и деревянные окна – до 10%!

– Натяжные потолки – до 10%!

Услуги дизайна до 50%!!!

Климатическую технику – до 10%!

– Спутниковое телевидение и видеонаблюдение – до 10%!

Венецианскую штукатурку – до 15%!

штукатурку – Автоматические ворота и септики – до 7%!

и септики – И даже сауны из кедра – до 10%!

Все эти скидки мы можем себе позволить предоставить нашим клиентам благодаря накопленным положительным взаимоотношениям

с надежными поставщиками практически любой продукции, которая используется в нашей деятельности.

Помимо скидок Вы получаете двойную гарантию как на материалы, так и на выполненные работы,

заранее избегая ситуации, когда мастер отказывается от каких-либо устранений неполадок,

аргументируя это тем, что материал был не качественный.

Мы знаем, каким производителям можно доверять и несем за их продукцию ответственность.

Особого внимания заслуживает наш надежный партнер — Строймаркет «Везуматериалы.рф»,

расположенный по адресу: г. Керчь, ул.Сморжевского 4.

«Работая с нами – Вы получаете реальную экономию денежных средств, времени и нервов!»

Больше информации о других услугах на нашем сайте kerchremont.com

Заказать бесплатный расчет стоимости теплоизоляции стен любым материалом вы можете, связавшись с менеджером по телефону

+7 978 715 70 60 или отправив запрос на почту [email protected]

Контакты

Сморжевского 4, вход со стороны Кирова

+7 978 715 70 60 (телефон, вайбер)

[email protected]