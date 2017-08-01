На правах рекламы

Сделай свой МУДРЫЙ ВЫБОР ! Рекламное агентство Мудрый Выбор предлагает свои услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на дополнительные выборы депутатов Государственного Совета Республики Крым первого созыва, которые состоятся в Единый день голосования 10 сентября 2017 года.

Наша компания – это агентство полного цикла. Мы предлагаем различную качественную полиграфию (визитки, листовки, флаера, календари, буклеты), широкоформатную печать (печать на баннерной ткани, печать постеров 6000х3000 на бумаге blue-back, ситилайт, печать на пленке оракал) наружную рекламу, изготовление вывесок и табличек, разработку дизайн-макетов.

Рекламное агентство "Мудрый Выбор" имеет опыт более 8 лет по изготовлению и продвижению различной продукции.

Мы заботимся о каждом клиенте!





РА "Мудрый Выбор"

Республика Крым,

г.Керчь,ул. Горбульского 34.

Тел.моб. +79892364020

http://mvreklama.com/