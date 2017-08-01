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Наверняка, каждый из нас замечал небольшие конструкции на строительных площадках, или маленькие аккуратные домики на дачах. Это, так называемые бытовки, небольшие передвижные постройки, идеально подходящие для ряда целей. Они служат временным жильем для строителей, могут использоваться в качестве хранилища для различного инвентаря, а также как торговое и санитарное помещение. Однако, для того, чтобы бытовка отвечала самым высоким стандартам качества, приобрести ее нужно у надежного и ответственного производителя.

Компания «Профи-Строй Крым» изготавливает и реализует бытовки только, отвечающие всем современным нормам комфорта, экологичности и качества.

У нас вы можете приобрести дачные, садовые, а также строительные бытовки, как из дерева, так и из металла, отличающиеся:

- долгим сроком эксплуатации;

- прочностью;

- пожаростойкостью и безопасностью;

- экономичностью;

- повышенным комфортом и уютом.

Все бытовки компании «Профи-Строй Крым» изготавливаются из бруса или профильной трубы, утепляются современными материалами, такими как минеральная вата KNAUF. Также для их внутренней и внешней отделке используется дорогая и качественная вагонка. Кровлю мы может покрыть оцинкованными металлическими листами или любым другим материалом по вашему желанию. Цены доступные!



ООО "Профи-Строй Крым"



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