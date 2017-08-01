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Натяжные потолки за 1 сутки*

всего 450р/м2

в стоимость входит: замер, доставка, потолок, монтаж, маскировочная лента!

ОПЛАТА ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ!!!

+79787116561

ВНИМАНИЕ!!!

Наш НОВЫЙ АДРЕС ул. Шлагбаумская, 38, 2 этаж

Дубинина, 25, больше не относится к нам!

Выдача потолков дилерам и продажа комплектующих будет осуществляться во дворе Шлагбаумской, 38, со склада.

https://vk.com/viktoriya_potolki

Наши работы

Люстры

Больше фото ЗДЕСЬ

Новое поступление люстр ЗДЕСЬ

Светильники

Больше фото ЗДЕСЬ

Огромный выбор фотопечать на потолках для любого клиента и на разные тематики

Больше фотопечати ЗДЕСЬ

Быстрый и качественный монтаж

Гарантийное и пост гарантийное обслуживание

Мы не устанавливаем дешевые потолки которые вредят вашему здоровью.

Возможность установки потолка без пыли**

Эксклюзивные пленки и фактуры

Огромный выбор фотопечати на потолках

Особые условия сотрудничества с дизайнерами, архитекторами, строительными бригадами.

Почему именно мы?

ТОЛЬКО ЭКОЛОГИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Вся наша продукция имеет гигиенические сертификаты и безопасна для всей Вашей семьи. Как и любая пленка, при монтаже и нагревании она выделяет запах, однако он полностью пропадает спустя несколько часов.

ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЕ ПОСТАВЩИКИ

В своей работе мы используем только высококачественные материалы и комплектующие от проверенных поставщиков. За время своей деятельности мы никогда не забывали об истине - сэкономив на мелочи, можно потерять гораздо больше – доверие наших заказчиков.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОГОВОР

С каждым клиентом мы заключаем договор, где прописываем все необходимые условия, гарантии, Ваши права и наши обязанности.

ЧЕСТНАЯ И ПРОЗРАЧНАЯ ЦЕНА

Мы не используем метод «двойных калькуляторов» и не заманиваем клиентов низкой ценой. Мы сразу объявляем Вам сколько будут стоить наши услуги. И оговоренная цена не меняется ни при каких условиях.

МЫ НИКОГДА НЕ ОПАЗДЫВАЕМ

Если монтаж перенесли более чем на стуки, по нашей вине, Вы получите дополнительную скидку в размере 5% на все работы. Все работы производятся в строго оговоренный срок.

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАС

Если Вас затопили соседи или Вы случайно повредили полотно, и оно подлежит ремонту — мы устраним это бесплатно, в течение года со дня заключения договора. В случае если ремонт не возможен, вы оплачиваете только стоимость полотна без учета монтажных работ.

МЫ РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

Мы не берем предоплату за стандартные потолки. Вы оплачиваете всю стоимость монтажных работ после окончания работы. Что гарантирует наш ответственный подход в работе и вашу уверенность в нашем качестве.

ВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Сотрудничая с нами вы получаете надежного исполнителя и не будете краснеть перед своими заказчиками. При этом получая от нам специальные условия сотрудничества.

РАЗНООБРАЗИЕ ВЫБОРА

Широкая цветовая гамма позволит подобрать практически любой оттенок, что позволит потолку наилучшим образом вписаться в дизайн интерьера помещения. А так же для изысканного клиента мы можем предложить эксклюзивные пленки и фактуры, огромную базу картинок для фотопечати на потолках.

Наша плёнка ПВХ для натяжных потолков:

* изготовлена в соответствии со стандартом ISO 9001-96;

* отвечает всем требованиям СанПина и пригодна для использования в жилых и нежилых помещениях;

* отвечает требованиям пожарной безопасности;

* обладает хорошей морозоустойчивостью;

* не обладает запахом, свойственным своим аналогам из низкосортного поливинилхлорида;

* имеет в своём составе все необходимые противоаллергенные и антибактериальные присадки.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

+79787116561

И помните, что покупая дешевые потолки, вы по неволе становитесь обладателями низкосортного ПВХ, со всеми вытекающими из этого последствиями. Не экономьте на своем здоровье.

Попробуйте пройти небольшой тест: расставьте исходя из Ваших приоритетов, по убывающей, следующие слова: «Качество», «Сроки», «Гарантия». Если результат получился таким: «Качество, Сроки, Гарантия», то Вы определенно наш клиент.

Доверяйте профессионалам!

Фабрика натяжных потолков «Виктория»

*срок принятия заказа и изготовления потолка. Установка в порядке очереди

**подробнее по телефону +7 978 711 65 61

Использование фотографий без разрешения правообладателя запрещено.

Наши адреса:

Теперь о нас вы можете узнать во всех уголках нашего города:

-Шлагбаумская, 38, 2 этаж

-Ленина, 1

-Орджоникидзе, 38/10

-Генерала петрова, 66