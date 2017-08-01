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Катаракту часто называют болезнью глаз №1. При катаракте происходит частичное или полное помутнение хрусталика глаза, теряется его прозрачность и человек видит окружающие предметы нечетко и размыто. Специалисты Всемирной Организации Здравоохранения подсчитали, что эта болезнь является причиной почти половины всех случаев слепоты - около 18-19 миллионов людей в мире потеряли зрение из-за катаракт.

Возрастная катаракта у здоровых людей обычно возникает после 45 лет, но при заболеваниях, сопровождающихся нарушением обмена веществ, катаракта может возникнуть уже в 35-летнем возрасте. Согласно статистике, у переступивших 60-летний рубеж, постепенное снижение прозрачности хрусталика наблюдается у 50% людей, а 80-летние почти все страдают от катаракты.

На сегодняшний день единственным эффективным методом излечения от катаракты является хирургическое вмешательство с удалением помутневшего хрусталика и заменой его на искусственную линзу. В мире ежегодно проводится около 10 миллионов подобных операций.

Удаление мутного хрусталика, выполненное опытным хирургом, представляет собой простую, быструю и безопасную операцию. В офтальмологическом центре «ПРО-ЗРЕНИЕ» лечение катаракты выполняется с применением современной методики ультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией искусственного хрусталика, которым заменяется пораженная естественная линза глаза. Зрительные нагрузки разрешены сразу после операции.

Преимущества оперативного лечения катаракты в центре восстановления зрения «ПРО-ЗРЕНИЕ»:

операция выполняется в режиме «одного дня» под местной анестезией без госпитализации и послеоперационного реабилитационного периода;

широкий выбор искусственных хрусталиков;

индивидуальный и профессиональный подход к каждому пациенту;

бесплатное послеоперационное наблюдение;

внимательное и заботливое отношение к пациентам.

Помимо лечения катаракты, офтальмологический центр «ПРО-ЗРЕНИЕ» предлагает своим клиентам полный спектр глазных операций. Тут работают высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы.

Справки и запись на прием по телефонам: 6-12-29, +7 978-002-45-16.

В офтальмологическом центре «ПРО-ЗРЕНИЕ» вы можете вернуть себе зрение и избавиться от катаракты раз и навсегда!

Наш адрес: г. Керчь, ул. Кирова, 25, Центр восстановления зрения «ПРО-ЗРЕНИЕ».