Кондиционеры от 11000 руб. Продажа, установка, сервисное обслуживание.
Мы готовы предложить вам:
- Большой выбор оборудования известных марок;
- Профессиональный подбор техники;
- Модели от бюджетного сегмента до элитного дивизиона;
Электромонтажные работы любой сложности
Кондиционеры от 11000 руб. Продажа, установка, сервисное обслуживание.
Мы готовы предложить вам:
- Ремонт силовых кабельных линий;
- Монтаж силовых кабельных линий;
- Электромонтажные работы, монтаж электрощитов;
- Электропроводка в стиле Ретро;
- Материалы для электромонтажа;
Смотрите информацию на наших сайтах:
Тел. для заказа: +7 (978) 819 73 48
Мы в контакте https://vk.com/vash_split
E-mail: klimatkerch@yandex.ru